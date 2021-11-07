Araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Kan donduran olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde yaşandı. İddialara göre; Yusuf ve Fatma Mercan çifti, 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi.

Dün akşam saatlerinde baba Yusuf Mercan, çocuklarıyla vakit geçirdi. Daha sonra çocuklarını eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine gitti.

Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan, iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı.

Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı.

Eski kayınpeder dehşetinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri sürüyor.

Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu.

Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

KATİLİN SORGUSU SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden 4 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

Olayın ardından jandarma tarafından cinayet mahallinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde yakalanan katil zanlısı İsmail Kınçak'ın ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin defnedilmek üzere aile üyelerine verilmesi bekleniyor.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Olayda hayatını kaybeden babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu'nun cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile üyelerine teslim edildi.

Mevlüt, Şefika ve Hatice Mercan Çıkrık Belde Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Anneanne Hanife Mutlu ise merkeze bağlı İsmailköy'de toprağa verildi.

Eski dünürleri tarafından katledilen aile üyeleri yan yana toprağa verildiler.

Olayı gerçekleştiren İsmail Kınçak'ın ise jandarmadaki işlerinin ise devam ettiği bildirildi.