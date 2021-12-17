Araçtan 45.5 kilogram uyuşturucu çıktı
Batman’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta 45 kilo 500 gram ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 17.12.2021, 21:45
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Batman kent merkezine bir araç ile 45 kilogram kubar esrar (skunk), 500 gram toz esrar maddesi uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Emniyet güçleri gerekli tertibatları yaparak aracı tespit etti. Uyuşturucu dolu arabayla kaçan şahsın peşine düşen ekipler köy yoluna sapan şahsı kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan incelemelerde 45 kilogram kubar esrar (skunk), 500 gram toz esrar maddesi uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
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