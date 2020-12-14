Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir’de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle deniz taşarken, sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de etkili olan yağmurun ardından Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı.

Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri ile yollar su altında kaldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

SULAR TAHLİYE EDİLİYOR

Çeşitli ilçelerden gelen itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise çekici yardımıyla bölgeden çıkarıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Menderes ilçesinde de araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan diğer kişi için çalışmalar devam ediyor.