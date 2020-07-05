Arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı! Vali Kaldırım son durumu aktardı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı

patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri kayıp üç kişiyi arama çalışmalarını yürütüyor.

Sakarya Valisi Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, devletin bölgede müthiş bir koordinasyon ve müdahale gücü ortaya koyduğunu söyledi.

Büyük bir patlama yaşandığını belirten Kaldırım, "4 vatandaşımız vefat etti, dün ikisi defnedildi. Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum. 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi. Burada 6, İstanbul Kartal'da yanık ünitesinde de 2 olmak üzere 8 yaralımız var." diye konuştu.

Vali Kaldırım, 3 kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun." diyen Kaldırım, konunun ciddi bir şekilde devletin ilgili birimleri, kurumları ve adli merciler tarafından soruşturulduğunu ve incelemelerin yapıldığının altını çizdi.

Kaldırım, fabrikanın denetimine ilişkin soru üzerine, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.