Arazide el bombası bulundu

Kırklareli'de bir arazide el bombası bulundu. Bomba, Jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

TÜRKİYE 13.09.2021, 22:09
Arazide el bombası bulundu

Kavaklı beldesinde arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye bomba imha, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kavaklı beldesi ile Değirmencik köy yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

Bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından el bombası iş makinesi ile açılan çukurda imha edildi.

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