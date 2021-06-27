Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TÜRKİYE 27.06.2021, 23:05
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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