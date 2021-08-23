Ardahan'da dolu yağışı sele neden oldu

Şiddetli yağışın ardından kentte su taşkınları meydana geldi. Dolu ile birlikte Başyurt Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

TÜRKİYE 23.08.2021, 05:53
Ardahan'da dolu yağışı sele neden oldu

Ardahan’da etkili olan yağış, bazı bölgelerde sele yol açtı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur ve dolu yağışı, kısa süre sonra sele dönüştü.

ÖNCE DOLU ARDINDAN SEL

Kent merkezi, ilçe ve köyler sele teslim olurken, Posof ilçesine bağlı Başyurt Yaylası beyaza büründü. Yayla sakinleri, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Kentte birkaç gündür devam eden yağışların ardından dolu yağışıyla birlikte su taşkınları oluştu.

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