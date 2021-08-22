Ardahan'ı dolu ve sel etkisi altına aldı
Ardahan’da etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Sağanak ve dolu yağışı sonrası Posof ilçesi Başyurt Yaylası'nda sel yaşandı, dağlar beyaza büründü.
TÜRKİYE 22.08.2021, 15:05
Ardahan merkez başta olmak üzere Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu.
Pasof İlçesine bağlı Başyurt Yaylası'nda köylüler yaylalarını terk etmek zorunda kaldı.
Su taşkınları oluştu
Kentte birkaç gündür devam eden yağışların ardından bugün gerçekleşen dolu yağışıyla çevre beyaza büründü, merkezde sel meydana gelmesiyle su taşkınları oluştu.
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