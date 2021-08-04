"Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 16 yaşındaki Aleyna Altıner, "Canım sıkıldı, arkadaşlarımın yanına gidiyorum" dedikten sonra evden çıktı. İhbar üzerine ekiplerin arama çalışması başlattığı genç kız, aradan geçen 15 günün sonunda hala bulunamadı.
TÜRKİYE 04.08.2021, 21:16
Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde ailesi ile birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Aleyna Altıner, 'Canım sıkıldı arkadaşlarımın yanına gidiyorum' dedikten sonra evden ayrıldı. Geçen süre zarfında ailesi kızlarına ulaşamayarak aramaya başladı. Bir türlü Altıner'den haber alamayan ailesi ihbarda bulundu.
ARADAN 15 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN GENÇ KIZ BULUNAMADI
İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlatırken, aradan geçen 15 günün sonunda genç kız bulunamadı. Sırra kadem basan genç kızın bulunması için ailesi yardım istedi.
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