Arkadaşına fotoğraf gösterirken, telefonunu kaptırdı!
Gece yürüyüşüne çıkan iki arkadaştan biri, elindeki telefonundan fotoğraf gösterirken, kapkaççılar telefonu havda yakalayarak kaçtı. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.
Beyoğlu'nda geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, gece 03.00 sularında yabancı uyruklu Rajab Hamo ve arkadaşı Moaz Kharrat gezmek için dışarı çıktı.
Bir süre dolaşan gençler, Galata Kulesi'nin yakınlarından Karaköy'deki evlerinin istikametine doğru yürümeye başladı.
Bu sırada bölgede bulunan üç hırsız, gençlerin peşine takılarak takibe başladı.
Arkadaşına fotoğraf gösterirken telefonunu kaptırdı
Sokak içerisinde Rajab Hamo, arkadaşıyla arasında geçen sohbet nedeniyle telefondan bir fotoğraf göstermek istedi.
Bu sırada arkadan gelen kapkaççılardan bir tanesi, Hamo’nun elinde bulunan telefonu ve cüzdanını alarak kaçmaya başladı.
Bekçiden yardım istediler
Ara sokaklara giren kapkaççılar gözden kaybolurken, neye uğradığını şaşıran gençler, bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinin yanına giderek yardım istedi.
Kapkaç mağduru gençlerin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen çarşı ve mahalle bekçileri, durumu polis merkezine bildirerek, sokaklarda kapkaççıları aramaya başladı.
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