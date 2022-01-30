İstanbul'un Esenyurt ilçesinde arkadaş cinayeti yaşandı.

29 Ocak günü saat 01.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde arkadaşı K.G. ile birlikte alkol alan M.E., çıkan tartışmada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

KATİL GÖZALTINDA

Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli M.E. ve olay esnasında evde olduğu tespit edilen ağabeyi U.E.'yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada cinayette kullanılan suç aleti bıçak bulunarak muhafaza altına alındı. Yakalanan U.E isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, M.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı.