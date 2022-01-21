Arkadaşını öldürdüğü sanılıyordu: Katil başkası çıktı
Kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü sanılan, kendisi de yaralanan gencin bıçaklandığı ortaya çıktı. Polis, katil ya da katilleri arıyor.
Fuat Gümüşyay (33) ile arkadaşı Edip Y. (28), Konya’nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokak'ta kanlar içinde yatarken bulundu.
Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve göğsünden bıçaklanan Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Karnından yaralanan Edip Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
KATİLİ BAŞKASI ÇIKTI
Olay ardından başlatılan çalışmada, aralarında çıkan kavgada Fuat Gümüşyay'ı, Edip Y.'nin bıçakladığı sanıldı.
Polisin araştırmasını derinleştirmesiyle Gümüşyay'ı öldürenin, Edip Y. olmadığı, onun da olayda bıçaklandığı belirlendi.
Polis, 2 arkadaşı bıçaklayan kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
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