Arkadaşının ölümüne şahit olan çocuk şok geçirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde 16 yaşındaki Batuhan Dereli ve arkadaşı bisikletlerini alarak gezmeye çıktı.

Havaya fırlayarak metrelerce savruldu

Ana yoldan karşıya geçmeye çalışan Dereli, arkada bulunan arkadaşının gözleri önünde Süleyman Demirel Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak 100 metre ileriye savruldu.

Genç çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Bisikletin ikiye bölündüğü kazada otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık görevlileri Dereli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri ise yaklaşık 300 metre ileride kayıplara karışan otomobilin plakasını buldu.

Arkadaşının ölümüne şahit oldu

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaların ardından, Dereli’nin arkadaşı olayı ekiplere güçlükle anlattı.

Yapılan çalışmaların ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Firar eden otomobil sürücüsü ise her yerde aranıyor.

"Araç hızlı geldi, durmadan gitti"

Olayın görgü tanığı işletmeci ise "İş yerinde oturuyordum. Aşağıdan araç hızlı bir şekilde geldi. Yaya yolundan geçen bisikletli kişiye hızlı bir şekilde çarptı. Durmadan gitti. Daha sonrasın herkes telefona sarıldı ve görevlileri çağırdı" dedi.

Olay anı bir aracın kamerasına yansıdı

Öte yandan feci kaza bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşıya geçen bisikletliye seyir halindeki aracın hızla çarpması ve çocuğu metrelerce uçması yer alıyor.