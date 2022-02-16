Arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar
Okul çıkışı otomobilin çarpmasıyla yaralanan arkadaşlarının yaralanmasıyla öfkelenen bir grup, sürücüyü darbetmeye çalıştı. Taraflar daha sonra ise yaralı çocuğun peşinden hastaneye gitti.
TÜRKİYE 16.02.2022, 15:28 16.02.2022, 15:29
Diyarbakır'da Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki okuldan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan erkek öğrenci, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı.
Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, arkadaşları ise sürücüye saldırdı.
ÖNCE SALDIRDILAR SONRA ARACINA BİNDİLER
Kısa süreli arbedenin ardından şahıslar, tepki gösterdikleri sürücüyle beraber hastanenin yolunu tuttu.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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