Arnavutköy’de Almanya vaadiyle kandırılan Filistinliler rehin alındı, işkenceye uğradı

Almanya vaadiyle kandırılan 4 Filistinli, Arnavutköy’deki bir evde fidye için esir tutuldu, işkenceye maruz kaldı. Kaçabilmek için balkondan atlayan Filistinlilerden 2’si yaralandı.

TÜRKİYE 10.11.2021, 13:27
Arnavutköy’de Almanya vaadiyle kandırılan Filistinliler rehin alındı, işkenceye uğradı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, saat 08.50 sıralarında Almanya vaadi ile kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, 1 hafta boyunca rehin tutuldukları ve işkenceye uğradıkları ikinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Fidye için tutulan fakat ailelerinin parayı göndermeyeceklerini anlayan Filistinlilerden 2’si kayıplara karışırken, diğer 2 kişi ise kırılan bacakları nedeniyle sokakta yaralı halde vatandaşlardan yardım istedi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yerde yatan yaralı Filistinlileri gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralı 2 Filistinlinin, bacaklarında ve bellerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

SURİYE UYRUKLU 4 KİŞİ KAÇTI

Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin tutan Suriye uyruklu 4 kişi ise otomobilleriyle olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan 4 kişinin atladığı, atlayan 4 kişiden 2'sinin yaralanmadan kaçtığını tespit edildi.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

İfadeleri alınan Filistin uyruklu Omar Al Hasan ve Hüseyin El Bedevi, yaklaşık 1 hafta önce yine Filistinli olan arkadaşları Halit Hasan ve Macit Hasan ile Taksim'de dolaştıkları sırada Suriye uyruklu 4 kişiyle tanıştıklarını söyledi.

Hasan ve Bedevi, bir süre yeni arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra Almanya'ya gitme hayallerini anlattıkları Suriyeli 4 kişinin kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek Arnavutköy'deki eve getirdiklerini belirtti.

Arnavutköy'deki eve geldiklerinde Filistinli 4 kişinin el ve ayaklarını bağlayan Suriyeli 4 kişi, 1 hafta boyunca 4 Filistinliye işkence yaptı.

Rehin tuttukları kişilerin Filistin'deki ailelerini görüntülü arayarak kişi başı 10 bin dolar fidye isteyen Suriyeli çete üyeleri, ailelere de 8 Kasım tarihine kadar süre tanıdı.

ANLIK DALGINLIKTAN YARARLANDILAR

Tanınan sürenin son gününde Filistin'deki ailelerinin fidyeyi göndermeyeceklerini anlayan 4 kişi, kendilerini rehin tutan kişilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak rehin tutuldukları evin balkonuna çıkarak sokağa atladı.

Sokağa atlayan 4 Filistinliden 2'si, yaralanarak yerde acı içinde kıvranmaya başladı.

Diğer 2 Filistinli ise kaçarak sokaktan uzaklaştı ve kayıplara karıştı.

Sokakta acı içinde kıvranan 2 kişiyi gören vatandaşlar, yaralı Filistinlilerin yardımına koşarken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin alan ve işkence yapan Suriyeli 4 kişi ise evden çıkarak sokakta park halindeki 2 araca binerek olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Filistinlilerin yerde acı içinde kıvrandıkları ve daha sonra ambulansla hastaneye götürüldükleri anlar, saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Filistinlileri rehin tutan 4 Suriyelinin kaçış anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, teleskopik jop, seyyar kamera, toplamda 810 Türk Lirası ve 20 dolar para ele geçirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Filistinlileri Almanya'ya götürme vaadiyle kandırarak rehin alan ve ailelerinden fidye isteyen Suriyeli 4 kişi ve evin balkonundan kaçtıktan sonra kayıplara karışan diğer 2 Filistinliyi arama çalışmaları başlatıldı.

“BACAKLARI VE AYAKLARI KIRILMIŞTI”

Mahallelerinde yaşanan olaya şahit olan Sibgetullah Turnagül, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sabah dükkanımı açtıktan sonra sokaktan bir ses geldiğini duydum. Çıktım baktım iki kişi yerde yatıyor. Hemen koştum onlara müdahale ettim, bacakları ve ayakları kırılmıştı. Ekiplere haber verdik hemen gelip müdahale ettiler. Ben ne olduğunu sormaya çalıştım ama dillerinden pek anlamıyordum. Kendilerine silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler ama ne olduğunu tam bilmiyorum. İki, üç gündür burada rehin tutmuşlar herhalde. Ambulans ve polis hemen geldi, ilgilendi. Bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar.”

“SURİYELİ KİRACIMIN EVİNDEN ATLAMIŞLAR”

Olay sonrası kaçan ve aralarından birisinin de kendi kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi Nevruz Tazegül ise, "Sabah erken saatlerinde ben büfede oturuyordum, ses duyup hemen gittim. 2 kişi yerde yatıyordu, ekipler geldi hemen alıp götürdüler. Benim Suriyeli kiracılarımın evinden atlamışlar. Benim evimde 2 senedir oturuyordu ve asla bir sıkıntı olmadı ama yaralıların durumları iyi değildi. Ben bir şeyden şüphelenmedim. Her zamanki halleri vardı. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler, dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış. 4 kişilermiş, biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar." dedi.

#Arnavutköy #Filistinli #Almanya
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