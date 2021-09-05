Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga

Komşular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis müdahalesi ile son buldu.

TÜRKİYE 05.09.2021, 09:54
Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

KAMERAYA YANSIDI

Taraflar dakikalarca birbirine tekme ve yumrukla saldırdı.

Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kavga, ekiplerin müdahalesi ile son buldu.

#Arnavutköy #İstanbul #AksuTV #AksuTVHaber #Anadolu
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 05 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0