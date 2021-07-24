Artvin'de sel sularına kapılan vatandaş evlilik için gün sayıyormuş
Doğu Karadeniz'de etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Artvin adeta felaketi yaşıyor. Sel sularına kapılan 42 yaşındaki kamyon şoförü Serdar Yiğit halen bulunamadı. Yiğit'in nişanlı olduğu ve gelecek ay evleneceği detayı yürek parçaladı. Talihsiz adamın yakınları ve nişanlısı ise gözyaşları içinde gelecek iyi bir haberi bekliyor.
Doğu Karadeniz'i vuran sel felaketi ardında acı hikayeler bıraktı. Artvin'deki şiddetli yağış nedeniyle taşan Murgul deresinde 42 yaşındaki kamyon şoförü Serdar Yiğit kayboldu. Hafriyat almak için aracından inen Yiğit, o sırada yolun kenarının göçmesi sonucu gelen taş ve toprakla birlikte dere sularına kapıldı. Arama kurtarma ekiplerinin derede yaptığı çalışmalarda şu ana kadar Yiğit'e ulaşılamadı.
EN MUTLU GÜNLERİNİ YAŞIYORDU
Sabah'ın haberine göre, Yiğit en mutlu günlerini yaşıyordu. Nişanlı olan Yiğit'in gelecek ay evleneceği ifade edildi. Nişanlısı Ayşe Yıldırım ile evleneceği günü dört gözle bekleyen Yiğit tam da hayalini kurduğu düğünle dünya evine girecekken azgın sel suları kapılınca, haberi alan nişanlısı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
BAKAN SOYLU: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kayıp kamyon şoförüyle ilgili "Telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği bölgede bulamadık. Yeni bir baz yeri veriyor. Arkadaşlarımız bakıyorlar" demişti. Bu açıklamanın üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz aramalarda bir neticeye ulaşılamadı" sözlerine yer verdi.
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