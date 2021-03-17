Artvin'de korkutan yangın! 50'ye yakın eve sıçradı

Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yangınla ilgili, 'Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun' dedi.