Asansör sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Bisikletin kilit anahtarını verdi, şeytana uydum'

Asansör sapığıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Esenyurt'ta takip ettiği genç bir kıza asansörde tecavüz etmeye çalışan A.A. yapılan operasyonla yakalanmış, ortaya çıkan görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Esenyurt'taki iğrenç olayı gerçekleştiren A.A.'nın polise verdiği ifadede ortaya çıktı. Yaptığı iğrençliği tek tek anlatan A.A. "Şeytana uydum" dedi.

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.K., geçtiğimiz gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşadığı daireye çıkmak için asansöre bindi.Tam asansörün kapısı kapanacağı sırada asansöre bir erkek girdi. U.K'nın arkasında bir süre bekledi ve asansörde bulunan kamerayı ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra da saldırıya geçti.

U.K. saldırgana direndikçe saldırgan daha da saldırganlaştı. U.K'nın bağırarak direnmeye devam etmesi üzerine saldırgan kaçtı. U.K. saldırganın elinden kurtulduktan sonra hemen polisi arayarak yardım istedi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada polis U.K'nın ifadesini alırken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.