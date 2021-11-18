''Asgari ücret düzenlemesinde beklentiler karşılanacak''

Türkiye'nin gündemi asgari ücretteki zam oranı...

2022 yılının asgari ücret tutarı yeni yılın yaklaşmasıyla herkes tarafından merakla bekleniyor.

Hükümet üyelerinden konuya ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken, son açıklamayı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptı.

Funda Görey'in programına katılan Numan Kurtulmuş, gündem değerlendirmesi yaparken asgari ücret meselesine değindi.

"BEKLENTİLER KARŞILANACAK"

Beklentiler yönünde bir artış olacağını belirten Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak.

"ENFLASYON ORANI ÜSTÜNDE ARTIŞ OLACAK"

Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir."

2021 ASGARİ ÜCRETİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulanmıştı.

SON ENFLASYONA 9 PUAN EKLENEREK ASGARİ ÜCRET HESABI

Asgari ücret, aralık ayında netleşecek ve enflasyona bir oran eklenerek belirlenecek. Bu oran geçen yıl 7 puan olmuştu. Bu yıl geçen yıl verilen 7 puana 2 puan daha eklenmesi beklentisi doğdu. Son açıklanan eylül enflasyonu olan yüzde 19.89’a en az 9 puan eklenerek belirleneceği dikkate alındığında asgari ücrete yine en az yüzde 28,89 zam geleceği ihtimali doğuyor.

EYLÜL ENFLASYONUNA GÖRE EN AZ 2022 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Yüzde 28,89 oranında zammı şimdiki asgari ücrete yansıttığımızda ortaya çıkan rakamlar: