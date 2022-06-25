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Asgari ücrete ikinci zam temasları hızlandı

Asgari ücret yılın başında net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Ancak artan enflasyonla asgari ücretlinin alım gücü düşünce bir ara zam yapılması gündeme geldi.

TÜRKİYE 25.06.2022, 14:26
Asgari ücrete ikinci zam temasları hızlandı

Asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam yapılacağı bilgisi ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi.

Bununla birlikte asgari ücretin nasıl arttırılacağına dair 3 formül ortaya sürüldü.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri görüşmeleri sıklaştırdı

Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükumet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.

TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin'i ziyaret etti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

İşçi ve işveren temsilcileri buluştu

Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.

Asgari ücret önümüzdeki hafta şekillenecek

En son olarak dün, Vedat Bilgin, asgari ücret zammının önümüzdeki hafta şekilleneceği belirtti.

Bilgin'in ilk kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.
Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

#ASGARİ ÜCRET #Enflasyon
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