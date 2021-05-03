Aşı olmaya gitti, eve dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdi

Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi Tahtayazı yolu üzerindeki TOKİ Konutları mevkiinde Aydın Acar idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, araçtan yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Emine G. ve Güllü K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AŞI OLUP EVİNE DÖNÜYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Aydın Acar'ın aile hekimine Kovid-19 aşısı olmak için komşularıyla birlikte gittiği ve aşı olduktan sonra TOKİ konutlarındaki evine döndüğü öğrenildi.