Aşıda helal mi haram mı tartışması

Korona vakalarına karşı son umut olan aşı çalışmaları tamamlanmaya başlarken, son kavga helal mi haram mı oldu.

TÜRKİYE 21.12.2020, 09:44 21.12.2020, 09:45
Aşıda helal mi haram mı tartışması

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi.

Vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü, ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar süratle devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Endonezyalı diplomatlar ve Müslüman din adamları bir uçakla Çin’e gittiler.

DOMUZ JELATİNİ

Diplomatlar Endonezya’ya Çin üretimi koronavirüs aşısı almak için görüşmelerde bulunurken din adamları da aşıların helal üretime uygun olup olmadıkları konusundaki kaygıları dile getirdi. Bunun sebebi, aşılarda domuzlardan elde edilen jelatin kullanılması.

SAKLAMASINDA ETKİLİ

Domuzlardan elde edilen jelatin, aşıların taşınması ve saklanmasında etkinlik sağlamak adına yaygın olarak kullanılıyor.

Birçok firma uzun yıllardır domuz ürünlerinin kullanılmadığı ilaçlar geliştirmek konusunda çalışmalar yürütüyor. İsviçreli Novartis şirketi, domuz ürünleri kullanılmayan menenjit ilaçları üretti.

Suudi Arabistan ve Malezya ortaklığı AJ Pharma firması da benzer çalışmalar yürütüyor.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Bu durum Müslümanlar ve Yahudiler açısında domuz ürünlerinin aşılardaki kullanımının helal olup olmadığı tartışmasını gündeme getiriyor.

Müslümanlar ve Yahudiler arasında bu görüşlere karşı çıkanlar bulunuyor.

2018 yılında bazı Müslüman gruplar Endonezya gibi ülkelerde bir takım aşılarda domuz jelatini kullanıyor olması nedeniyle halkı çocuklarına aşı yaptırmaması konusunda uyardı. Gerekçe aşıların helal kabul edilmemesiyldi.

Ancak bunun üzerine Endonezya’da kızamık hastalığı vakalarında adeta bir patlama yaşandı. Endonezya dünyada en fazla kızamık vakası görülen üçüncü ülke haline geldi.

Daha sonra Endonezya’da din adamları kurulu aşıların yaptırılmasında sorun olmadığına dair bir açıklama yayımladı. Ancak buna rağmen bazı grupların halen çocuklarını aşılatmadığı biliniyor.

#koronavirüs #aşı #helal #haram
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