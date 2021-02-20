Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor!
Türkiye pandemi döneminde hem hastaneleri hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek oldu.
TÜRKİYE 20.02.2021, 13:13
Sağlık çalışanları ise mücadelede en ön saflarda yer aldı. Şimdide aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.
Doğuda sert geçen kış koşullarına rağmen çalışmalara ara verilmedi.
Sağlıkçılar kar da, bata çıka kırsaldaki 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.
Trabzon'da aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, vatandaşlara, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra ulaştı.
Olumsuz hava koşullarında dahi kırsalda yaşayanlara zorlu yolculuğun ardından ulaşarak aşı yapıldı.
Kars’ta ise 74 yaşındaki Nazım Koç kendisine aşı yapan sağlık ekibine meyle çaldığı "Ölürüm Türkiye'm" türküsüyle teşekkür etti.
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