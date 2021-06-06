Aşılama tam gaz devam ediyor! Yüzlerce vatandaş kuyruk oldu
Koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan aşılanma süreci tüm hızıyla sürüyor. Yüzlerce vatandaşın aşı olmak için sıraya girdiği anlara dair görüntüler, salgınla mücadelede umut oldu.
TÜRKİYE 06.06.2021, 09:42
Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçtiğimiz günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşı olacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor. Tüm Türkiye'de aşılanmayı bekleyen vatandaşlar hastane önlerinde uzun kuyruklar oluştururken Ümraniye Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu.
"EN GÜZEL KUYRUK OLABİLİR"
Vaka sayılarının gittikçe düşmeye başladığı bu günlerde vatandaşların aşıya olan ilgisi sevindirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, "Türkiye'de görülen en güzel kuyruk" yorumları yapıldı. Aşıya olan talep virüsle olan mücadelede umut oldu.
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