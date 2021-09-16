Aşiret düğününde damat, paraları taşımakta zorlandı

Güneydoğu'da gerçekleşen aşiret düğünlerinde takılan takılar, sosyal medyada en çok takip edilenler arasında yer alıyor.

Kalabalık olması ve kültüre bağlı olarak yüksek miktarda takı takılması vatandaşların dikkatini çekerken, gelin ve damatlar da düğünlerde zor anlar yaşıyor.

DAMAT PARAYI TAŞIYAMADI

Siirt'te gerçekleşen bir aşiret düğününde, damada yüksek miktarda takı takıldı.

Gelen takıları tek başına taşımakta güçlük çeken damat, yanındaki iki kişiden daha destek aldı.

DAMADA DESTEK İÇİN 2 KİŞİ DAHA PARA TAŞIDI

Damada takılan takıların ağırlık yapmaması için paralar, rulo halinde diğer iki kişinin de boynuna asıldı.

Damadın ve yanındakilerin para nedeniyle görünmediği videolar, sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.