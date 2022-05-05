Asker eğlencesi dönüşü korkunç kaza!
Kula ilçesinde arkadaşlarının asker eğlencesini yapan gençler, dönüş yolunda şehir içinden D-300 karayoluna çıkarken araçla çarpıştı. Kaza etkisiyle 6 genç yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde asker uğurlamadan dönen gençler dehşeti yaşadı.
Gece saat 02.00 sularında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında ilerleyen Mert Telli (20) idaresindeki 35 AD 7663 plakalı otomobil, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Halil Söyleyici idaresindeki 06 JJ 099 plakalı otomobille çarpıştı.
6 genç yaralandı
Çarpışmanın şiddetiyle 35 AD 7663 plakalı araçta bulunan sürücü Mert Telli (20) ve yolcular Soner Telli (21), Aykut Telli (19) Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mehmet Telli (20) yaralandı.
Yaralılar tedavi altına alındı
Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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