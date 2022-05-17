Askere gitmek için gün sayan gençten acı haber
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç uçurumda motosikletinin yanında ölü halde bulundu.
TÜRKİYE 17.05.2022, 10:57
Etler Mahallesi Çubuk mevkiinde meydana geldi. 21 yaşındaki Yiğit Limoncu, vatani görevini yapmak için gün sayarken motosikletiyle babaannesini ziyaret etmek için evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan ailesi ise jandarma ekiplerinden yardım istedi. 2 gündür kayıp olan Limoncu, arama çalışmaları sonrası yol kenarındaki uçurumda motosikletin yanında ölü bulundu.
Askere gitmeden önce aile fertlerini ziyaret etmek için motosikletiyle dışarı çıktığı öğrenilen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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