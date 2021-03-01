Askeri helikopter çocuk için havalandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O anlar kameralara yansıdı.
TÜRKİYE 01.03.2021, 09:43
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda yaralı çocuğun Kara Kuvvetleri'ne ait helikoptere taşınmasına ilişkin görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "Hakkari/Şemdinli'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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