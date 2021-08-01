Askerler, Marmaris'teki orman yangınında alevlerin ortasında kaldı

Türkiye’nin ciğeri son 5 gündür adeta söndü…

Farklı farklı illerinde birçok orman yangını çıktı, hayatını kaybedenler oldu, felaketten yaralı kurtulanlar tedavi altına alındı.

Kurtarma ekipleri, canla başla mücadelesini verirken, Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan bölgesinden gelen bir görüntü yürekleri dağladı.

“YANGININ ORTASINDA KALDIK”

Orman yangınının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye ekiplerine yardım eden askerler bir anda alevlerin arasında kaldı.

O anlarda bir görevli de kayıttaydı.

“Yangının ortasında kaldık” diyen görevli, bir yandan da “çabuk çabuk” diye bağırdı.

Görevli elindeki telsizden “Helikopter lazım” diyerek de yardım istedi.

HEPSİ ARKADAŞLARI İÇİN KOŞTU

Askerlerin çoğu helikopterin gelmesi için boş bir alana geçerken, o sırada bir askerin ormandan çıkamadığı fark edildi.

Canlarını hiçe sayan arkadaşları, onu kurtarmak için alevlerin arasına koştu.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.