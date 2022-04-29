Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Mayıs, haziran, temmuz aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 10:00
Milli Savunma Bakanlığı, mayıs, haziran ve temmuz aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2022
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