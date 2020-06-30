Astana Zirvesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, en son Ankara'daki toplantıda bir araya gelmişti. Geçtiğimiz eylül ayındaki toplantının ardından zirvenin Mart ayı başında Tahran'da yapılması planlanıyordu. Ancak salgın, zirvenin İran'da gerçekleşmesine imkan vermedi.

Salgınla mücadele devam ettiği için video konferans seçeneği gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani video konferans ile görüşecek. Böylece Astana formatındaki zirvenin 6'ncı toplantısı gerçekleştirilmiş olacak.

Üç lider, Suriye'deki siyasi geçiş sürecini değerlendirecek, Anayasa Komitesinin çalışmalarında gelinen son nokta ele alınacak.

İdlib ve Fırat'ın doğusundaki durum da masada olacak.