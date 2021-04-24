At burada sahibi nerede? Trafiği altüst etti!
Sahibinin elinden kaçan at, bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği altüst etti. Dört nala araçların arasında ilerleyen at arabası, bir araçla sıkıştırılarak yakalandı.
TÜRKİYE 24.04.2021, 14:02 24.04.2021, 14:09
İlginç olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Doğu Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasını da unutup dörtnala koşturmaya başladı. Otoyoldaki araçların arasından geçen at, önünü kesmek isteyenler olunca da patika yola girdi. Patika yolda devrilme tehlikesi atlatan at, daha sonra hızını alamayınca sol şeride geçti.
Sol şeritte otomobilleri ve kamyonetleri arkasına takan at, hiç kimseyi umursamadan koşturmaya devam etti. Sol şeritte sıkıştırılan at, kısa süre sonra sahibi tarafından teslim alındı.
Görüntüyü çekenlerin yaptıkları yorumlar ise gülüşmelere sebep oldu.
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