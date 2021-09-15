ATAK mesaiye başladı: 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Irak’ın kuzeyinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

ATAK’TAN FARKLI TARİFE

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.