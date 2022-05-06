Ataşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
İstanbul Ataşehir'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
TÜRKİYE 06.05.2022, 15:45
Örnek Mahallesi'nde İsmet İnönü Parkı'nda T.K. ile kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından karısı T.K'yi bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüpheli S.K'yi olay yerine yakın bir yerde suçta kullandığı bıçakla yakaladı.
Ağır yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli koca T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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