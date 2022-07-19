Ataşehir'de görme engelli vatandaş saldırıya uğradı

Görme engeli bulunan vatandaş tanımadığı biri tarafından şiddete uğradı.

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 36 yaşındaki Kenan Baş, yıllar önce uygulanan yanlış tedavi sonrasında gözlerini kaybetti.

Mahalleli ve esnaf tarafından tanınan Baş'ın, bölgede bulunan bir dükkanda yaşadığı belirtildi.

Genç adam 12 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında ekmek ve çekirdek almak için dışarı çıktı. Yakın bölgede bulunan bir fırına giden Baş'ın koluna tanımadığı biri girdi.

Tanımadığı şahsın saldırısına uğradı

Kenan Baş'ın durumdan rahatsız olduğunu fark eden şahıs bir süre takibi devam ettirdi.

Görme engelli adamın bakkala girdiği sırada içeri giren kimliği belirsiz şahıs, Baş'a tekme ve tokatla saldırdı.

Olayı gören vatandaşların müdahalesine rağmen zor kurtulan Baş, aldığı darbelerle yere düştü.

Gözaltına alındı

Bir süre sonra bakkalın sahibi ve müşteriler, alkollü olduğu iddia edilen saldırganı durdurarak dışarı çıkardı. Baş, saldırgandan şikayetçi olurken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.

"Şikayetimi geri almam için tehdit ediliyorum"

Şikayetini geri alması için tehdit edildiğini söyleyen Kenan Baş "Fırından ekmeğimi aldıktan sonra bakkala gittim. Bakkaldan bir çekirdek alıp tekrar evime dönecektim. O esnada saldırıya uğradım. Bakkalın içerisindeki insanlar ayırmaya başladı. Polis, yarım saat sonra geldi. Suç duyurusunda bulunduk. Serbest kaldı. Mahkeme hala devam ediyor ama şikayetimi geri almam için tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok. Ne yapmam lazım? Kime başvuracağım? Adalet olmuş olsaydı o saldırganı bırakmazlardı" diye konuştu.

"Tokat atıp yerde sürükledi"

Saldırganı kesinlikle tanımadığı belirten Kenan Baş, "Bir nedeni, bir sebebi yok. Alkollüymüş sözde. Alkollü olmasının arkasına sığınarak insanlara saldırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Adam direkt koluma girdi. Darbetmeye başladı. Tokat atıp yerde tekmeledi. Bakkaldakiler yardım etti" dedi.

"Abi gibi sevdiğimiz biri"

Fırın çalışanı Üzeyir Ergen ise "Kenan Abi'yi biz yıllardır tanıyoruz. Hem komşumuz hem bir abi gibi sevdiğimiz biri. Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gerçekten çok üzücü durum. Yani neden yapar ki bir insan bunu? Ne isteyebilir bu insandan yani görme engelli birisi" diye konuştu.

Kameralara yansıdı

Görme engelli Baş'ın uğradığı tekmeli tokatlı saldırı bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bakkaldan alışveriş yapan Baş ücretini ödedikten sonra bir kişinin saldırısına uğruyor. Tekme ve tokatlarla saldırıya uğrayan Baş aldığı darbelerle yere yığılıyor. Bakkaldaki müşteriler araya girerek saldırganı uzaklaştırma çalışıyor. Bir kişi de Kenan Baş'ı yerden kaldırıyor.