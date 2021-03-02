Ataşehir'de iki işçi yangından böyle kurtuldu

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandna etkilenen 1 itfaite erine ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Bir çalışan ise "Üst katta çıktı, mobilya fabrikası olarak kullanıyor. İçerde kimse kalmadı. İtfaiye müdahale ediyor. " diye konuştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.