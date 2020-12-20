Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar veren şahsa suçüstü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Muhterem A., evinin yakınındaki bir lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstünü söküp, okulun yakınındaki çöp kutusuna attı.

TÜRK BAYRAĞINI DA HEDEF ALDI

Muhterem A., daha sonra ise güzergahı üzerinde asılı olan iki Türk bayrağını sökerek çöp kovasının yanında yakmaya çalıştı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Bu sırada devriye atan polis ekiplerince fark edilen Muhterem A. suçüstü yakalandı. Yaşanan provokasyon sonrası bölgeye Güvenlik Şube, Terörle Mücadele Şube (TEM) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.