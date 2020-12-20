Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar veren şahsa suçüstü
Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çöpe atıp, Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 20.12.2020, 11:26
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Muhterem A., evinin yakınındaki bir lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstünü söküp, okulun yakınındaki çöp kutusuna attı.
TÜRK BAYRAĞINI DA HEDEF ALDI
Muhterem A., daha sonra ise güzergahı üzerinde asılı olan iki Türk bayrağını sökerek çöp kovasının yanında yakmaya çalıştı.
POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI
Bu sırada devriye atan polis ekiplerince fark edilen Muhterem A. suçüstü yakalandı. Yaşanan provokasyon sonrası bölgeye Güvenlik Şube, Terörle Mücadele Şube (TEM) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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