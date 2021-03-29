Atatürk heykellerine çirkin saldırı

Tekirdağ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, boya ile hakaret içerikli yazılar yazıldı.

TÜRKİYE 29.03.2021, 09:52
Atatürk heykellerine çirkin saldırı

İstanbul’un Silivri açıklarında 2 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi.

Yapılan incelemenin ardından 524 öğrenci başka okula nakledilerek, okul kapatıldı.

HAKARET İÇEREN YAZILAR

Okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi.

Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görüldü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #1

BELEDİYE YAZILARI SİLDİ

Jandarma ekipleri detaylı inceleme yaparken, belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi.

Saldırı ile ilgili Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verilerek suç duyurusunda bulunulurken, Tekirdağ Valiliği de Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

“JANDARMA FAİL YA DA FAİLLERİ ARIYOR”

Açıklamada, "Marmara Ereğlisi ilçemiz Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan ve deprem riski nedeniyle dün boşaltılmış olan Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu’nda bulunan Atatürk heykelinin kaidesi üzerine ve okul duvarına uygunsuz yazılar yazıldığı ihbar edilmiş, hemen yönlendirilen jandarmamız tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanmıştır." denildi.

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #2

GEREKLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’tan geldi.

Şentop, çirkin saldırıyla ilgili "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." dedi.

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #3

BAŞKA OKULLARDA DA SALDIRILAR OLDU

Bu arada CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Marmara Ereğlisi'ndeki Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nun yanı sıra Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi’nde de Atatürk büstlerine saldırılar olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Aygun, “Anlaşılan o ki örgütlü bir saldırı ile karşı karşıyayız.” dedi.

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #4

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #5

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #6

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #7

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırı #8

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