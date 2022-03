Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 123. yıl dönümü töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünyadaki ve özellikle de bölgelerindeki gelişmeleri hep beraber yakinen takip ettiklerini belirterek, "Görüyoruz ki bir milletin vatanını ancak o milletin evlatları yani ordusu korur." dedi.

"En Büyük Harbiyeli" olarak nitelendirilen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kara Harp Okulu'na (KHO) girişinin 123. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Harbiyelilerden oluşan tören mangasını selamladı.

Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile salondaki yerlerini almasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Dünyadaki ve özellikle de bölgemizdeki gelişmeleri hep beraber yakinen takip ediyor, görüyoruz. Burada görüyoruz ki bir milletin vatanını o milletin evlatları yani ordusu korur. Bunu bizzat günlerdir televizyonlardan seyrediyor ve gazetelerden okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan ders alınmasının önemine işaret eden Akar, ittifakların, mutabakatların, sözleşmelerin, anlaşmaların gerekli olduğunu fakat sonuç olarak vatanı o milletin evlatları ve o milletin ordusunun koruduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi etkin, caydırıcı ve saygın orduya olan ihtiyacımız her zamankinden daha önemli ve gerekli. Sizler burada aldığınız eğitim ve yaptığınız uygulamalar ile yapacağınız tatbikatlar ve bilahare kıtalarda alacağınız tecrübelerle bu etkin, caydırıcı, saygın ordunun emir ve komutasında önemli görevler alacaksınız. Bu bilinçle istekli ve yetenekli olmak için her türlü fırsattan istifade ile öğretmenleriniz, komutanlarınız, sizi en üst düzeyde istekli ve yetenekli kılacak. Kazanacağınız bu yetenekler arasında en önemlisi, mücadele, azim ve kararlılığıdır. Azim ve kararlılıkla, ciddiyetle, samimiyetle, inançla, imanla mücadele edeceksiniz. Tüfekle, tankla, topla, uçakla, gemilerimizle en üst teknolojiyi kullanarak ancak gerektiğinde de taşla, sopayla, kazmayla, kürekle mücadele edecek, asla teslim olmayacaksınız. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadele etmek sizin en temel vasfınız olacak."

-"Atatürk'ün büyük bir askeri deha olmasında önemli rol oynamıştır"

Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı da Atatürk'ün 123 yıl önce Kara Harp Okulu'na girdiğini, bu okulda aldığı eğitimin büyük bir askeri deha olmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Gerçekçi, detaycı ve hedef odaklı eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Yaralı, "Temel gayemiz, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimize ve milli benliğimize bağlı, sahip olduğu tarih bilinciyle vatanına ve milletine karşı her türlü sorumluluğun bilincinde, aklı ve bilimi rehber edinmiş, müşahede, muhakeme ve icra yeteneği gelişmiş, inisiyatif sahibi, sürekli sorgulayan, ciddiyet, samimiyet, diyalog, koordinasyon içinde çalışma alışkanlığı kazanmış, kıtaya kabul görecek Harbiyeliler yetiştirmektir." diye konuştu.

Tümgeneral Yaralı, okulun Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 14 askeri sınıfta muvazzaf subay yetiştirmeye devam ettiğini, Harbiyelilere 6 dilde eğitim verildiğini bildirdi.

- "1283... İçimizde"

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler, geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "İçimizde" dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız." ifadesini kullandı.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları ve Harbiyeliler tarafından "Harbiyeli Mustafa Kemal'den Lider Atatürk'e" isimli tiyatro oyununun sahnelendiği törende Kara Harp Okulu Marşı da okundu. Kara Harp Okulu Marşı'na Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar da eşlik etti.

Bakan Akar, törenin ardından beraberindeki komutanlarla Harbiyelilerin eserlerinden oluşan Atatürk ve Sanat Sergisi'ni gezdi.