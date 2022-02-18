Atıyla belediyeye girmeye çalıştı
Caddelerde denetim yapan polis ekipleri Birol Z.'nin at arabasına el koydu. Karara itiraz eden adam da atıyla gelip, belediyenin içine girmeye çalıştı.
TÜRKİYE 18.02.2022, 15:33
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı.
HURDACI, BELEDİYEYE ATIYLA GİRMEYE ÇALIŞTI
Denetimlerde Birol Z. adlı hurdacının at arabasına el konuldu.
Karara itiraz eden Birol Z, belediye ile kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'na atıyla girmek istedi.
CADDEDE KULLANMAMASI KOŞULUYLA ATI GERİ VERİLECEK
Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Birol Z'nin el konulan at arabasının, kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi.
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