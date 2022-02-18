Atıyla belediyeye girmeye çalıştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı.

HURDACI, BELEDİYEYE ATIYLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Denetimlerde Birol Z. adlı hurdacının at arabasına el konuldu.

Karara itiraz eden Birol Z, belediye ile kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'na atıyla girmek istedi.

CADDEDE KULLANMAMASI KOŞULUYLA ATI GERİ VERİLECEK

Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Birol Z'nin el konulan at arabasının, kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi.