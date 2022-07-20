ATM canavarı bir kez daha ortaya çıktı!
Yalova Altınova'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, çekiçle ilçedeki 8 ATM'ye saldırdı. ATM'leri paramparça eden N.Ş.'nin daha önce iki kez aynı bölgedeki ATM'lere saldırdığı ortaya çıktı
TÜRKİYE 20.07.2022, 22:10
Yalova’nın Altınova ilçesinde yaşayan N.Ş., elindeki çekiçle, bölgedeki 8 ATM’ye saldırarak paramparça etti. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen N.Ş.'nin aynı bölgedeki ATM'lere 3'üncü saldırısının olduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Altınova'da yaşayan N.Ş., elindeki çekiçle Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere saldırdı. ATM'lerin ekranlarını tek tek parçalayan N.Ş.'ye bölgede bulunan bir polis müdahale etti. Ancak N.Ş., kendisine müdahale eden polise direnerek zorluk çıkardı.
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