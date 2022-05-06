Atölyeye çevirdiği evinin kilerinde suikast bilekliği üreten şahıs yakalandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği üreten şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
TÜRKİYE 06.05.2022, 22:00
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. isimli şahsın evinde yasaklı kesici alet üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, kilerin atölyeye çevrildiğini tespit etti. Burada yapılan aramalarda 35 adet oluklu kesici alet, 2 adet suikast bilekliği, 1 adet pala, 2 adet karaca ayağından yapılma baston ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.
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