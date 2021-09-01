ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezdiler

Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen dün saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla sahile gelen iki kişi, caretta carettaların yuvalama sahasına girdi.

Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki iki kişiyi durdurmak istedi.

Durdurmak isteyen kişiyi ATV ile ezdiler

Akyol ve gönüllülerin sahile girmemeleri yönünde uyardığı iki şüpheli, aldırış etmedi. Şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastanede tedavi altına alındı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

"Yasağa rağmen ATV'lerle girdiler"

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasak olmasına rağmen iki kişinin ATV'lerle sahile girdiğini söyledi.

Bunu üzerine şüphelileri uyardıklarını söyleyen Akyol, olayı şöyle anlattı:

Önce birinci yuvanın üstünden geçti, durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık."

Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastanede tedavi altına alındı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

"Yasağa rağmen ATV'lerle girdiler"

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasak olmasına rağmen iki kişinin ATV'lerle sahile girdiğini söyledi.

Bunu üzerine şüphelileri uyardıklarını söyleyen Akyol, olayı şöyle anlattı:

Önce birinci yuvanın üstünden geçti, durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık."

"Gönüllünün üzerinden ATV ile geçti"

ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, "Hiçbir cevap vermeden ATV'siyle yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti. Sonra biz de hemen jandarmaya ve ambulansa haber verdik. Çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu" dedi.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlıca DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'ne geldiğini belirten Akyol, Stefan Feuchtinger'in ambulansla hastaneye götürülüp tedavisinin yapıldığını söyledi.

"Gönüllümüzün sağlık durumu iyi"

Stefan Feuchtinger'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Akyol, "Şimdi çok şükür ki bir sorun yok. Tendonlarında çok ufak bir sıkıntı olduğunu söyledi doktorumuz, kontrol altında tutacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

16 yavru ezilerek öldü

Akyol, olayın ardından sahile giderek yaptıkları kontrolde iki yuvanın zarar gördüğünü, 16 caretta caretta yavrusunun da ezildiğini belirlediklerini söyledi.

Olayla ilgili jardarmanın soruşturma başlattığını söyleyen Akyol, "İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bu bir ders olur. Buradan yetkililere sesleniyorum; lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin, gerekli ne kadar cezai işlem varsa uygulanmasını talep ediyoruz" sözlerini kullandı.

Tatil için geldi, gönüllü oldu

Yaklaşık bir hafta önce İspanyol kız arkadaşı Gloria Giraldo ile tatil için Manavgat'ta ikamet eden arkadaşının yanına gelen Avusturya vatandaşı Stefan Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi.