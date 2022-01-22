Avaşin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'e hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.