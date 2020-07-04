Avaşin'e hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücade sınır ötesinde de hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Video görüntülerin de kullanıldığı paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.