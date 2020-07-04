Avaşin'e hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 04.07.2020, 15:54
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Terörle mücade sınır ötesinde de hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Video görüntülerin de kullanıldığı paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
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