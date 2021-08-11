Avcılar'da yangın ihbarına gittiler, çöp evle karşılaştılar

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Dairede yalnız yaşayan 85 yaşındaki Emine N.’nin kapısını defalarca çalan ekipler, bir cevap alamayınca kapı zorlanarak açıldı.

KÖTÜ KOKAN BİRÇOK EŞYANIN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İtfaiye erleri, kapının açılmasıyla içeride dumanın yanı sıra etrafta kullanılamaz durumda olan ve kötü kokan birçok eşyanın olduğunu gördü.

Çöp evin her bölümü tek tek arandı.

Evde kimsenin olmadığı, dumanın ocakta unutulan yemekten geldiği belirlendi.

GAZIN KESİLMESİ İLE DUMANIN DURDUĞU BELİRLENDİ

Üst kat sakini, dumanların çıkması ile önlem amaçlı olarak kattaki bütün evlerin doğalgazını kapattığını belirtti.

Ocaktaki tencerede kömürleşmiş yemek olduğu ve gazın kesilmesi üzerine duman çıkmasının durduğu belirlendi.

ÇÖP KONTEYNERLERİNDEKİ EŞYALARI SÜREKLİ EVİNE TAŞIDI

Bina sakinlerinden Nurten ile Atilla Çevik çifti, bir alt katında oturan Emine N.'nin, sokaklarda ve çöp konteynerlerinden topladığı eşyaları sürekli evine taşıdığını, burasının çöp ev olduğunu ve evlerine sürekli böceklerin bastığını, defalarca belediyeye bildirmelerine rağmen bu konuda bir şey yapılmadığını ifade etti.

Salgın hastalık döneminde bunun ciddi sağlık sorunu oluşturduğunu belirten, Ertan Seçkin, "Yaşlı kadını yürüyemez halde, görenler onun elindekileri alarak evine kadar getiriyordu." diye konuştu.

EKİPLER, KADININ GELMESİNİ BEKLEDİ

Evde incelemeler yapan polis ekipler, Emine N.’nin gelmesini bekledi.

Mahalledeki çocukların da seferber olması ile kısa süre sonra elinde torba bulunan Emine N., bina önüne geldi.

NE PİŞİRDİĞİNİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Polis ocakta yemek unuttuğunu, itfaiyenin bu nedenle kapıyı zorlayarak içeri girmek zorunda kaldığını anlattı.

Emine N., hangi yemeği pişirdiğini hatırlamadığını söyledi.

Kadın, neden eşya topladığı konusunda konuşmak istemedi.