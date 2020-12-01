AVM'lerde yeni dönem! Yasak sonrası harekete geçtiler
Artan corona vakaları yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeye göre artık AVM'lere HES koduyla girilecek.
TÜRKİYE 01.12.2020, 13:59 01.12.2020, 14:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonra corona virüsüne karşı alınan yeni tedbirler açıklandı.
Erdoğan açıklamasında AVM’lerle ilgili düzenlemeye de gidildiğini duyurdu.
Alınan tedbirler kapsamında Umumi hıfzıssıhha kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edecekleri müşteri sayısını AVM girişlerinde HES kodu uygulamasına geçilecek.
Kalabalık cadde ve meydanlara girişler yine umumi hıfzıssıhha kurulu kararıyla sınırlandırılabilecek
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.
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