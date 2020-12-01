AVM'lerde yeni dönem! Yasak sonrası harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonra corona virüsüne karşı alınan yeni tedbirler açıklandı.

Erdoğan açıklamasında AVM’lerle ilgili düzenlemeye de gidildiğini duyurdu.

Alınan tedbirler kapsamında Umumi hıfzıssıhha kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edecekleri müşteri sayısını AVM girişlerinde HES kodu uygulamasına geçilecek.

Kalabalık cadde ve meydanlara girişler yine umumi hıfzıssıhha kurulu kararıyla sınırlandırılabilecek

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.