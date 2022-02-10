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Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği yaz gelmeden ilan edilecek

Türkiye'nin önderliğinde kurulacak "Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele" ve "Türk Dünyası Ormancılık" birlikleri ile ülkeler arası iş birliği yapılarak orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilmesinin hedefleniyor.

TÜRKİYE 10.02.2022, 12:33
Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği yaz gelmeden ilan edilecek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin ormancılık alanında 183 yıllık önemli bilgi birikimine sahip olduğunu ve bu alanda bazı ülkelerle iş birliği yaptıklarını söyledi.

Bosna Hersek'i örnek gösteren Karacabey, 2010'dan bu yana Türkiye ile Bosna Hersek arasında orman yangınları ve zararlıları ile mücadele konusunda tecrübelerin, bilgi birikiminin paylaşıldığını belirtti.

Ülkelerdeki orman varlıklarının sadece o ülkeye ait değerler olmadığını, dünyanın herhangi bir yerindeki orman varlığının bütün insanlığa hizmet ettiğini dile getiren Karacabey, bu doğrultuda ülkeler arasındaki iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Türkiye bugüne kadar 16 ülkeye destek oldu

Bilgi birikiminden faydalanarak ormancılık faaliyetlerini ileri düzeye taşımak istediklerini anlatan Karacabey, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedilmeye başladığı günümüzde Türkiye ormancıları olarak orman yangınlarıyla mücadelenin sadece ulusal bir strateji olmanın dışında uluslararası bir platformla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Geçen yıl ağustosta yaşanan ve günlerce süren orman yangınlarında Türkiye'ye başka ülkelerden destek geldiğini anımsatan Karacabey, Türkiye'nin de bugüne kadar 16 ülkeye destek olduğunu bildirdi.

"Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliğini kurmaya karar verdik"

Ankara'da orman yangınlarıyla ilgili yapılan çalıştayda ülkelerin iş birliğini koordine edecek nitelikle bir birliğin kurulması kanaati oluştuğunu anlatan Karacabey, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatlarıyla Türkiye'nin orman yangınları ve zararlıları ile mücadeledeki başarısını diğer ülkelerle paylaşması ve bir afet anında ülkelerin topyekun birlikte hareket ederek mücadele etmesi için Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliğini kurmaya karar verdik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaz aylarına gelmeden önce birliğin kurulması ilan edilecek. Şu an için davetiye ulaştırdığımız ya da kararını bildiren bir ülke yok ancak Akdeniz, Avrupa ve Asya'da orman yangınlarından etkilenen veya risk altında olan ülkelerin tamamının katılacağına inanıyoruz."

Karacabey, birlik hayata geçtiğinde hangi ülkede olursa olsun bir yangın olduğunda diğer ülkelerin koordineli bir şekilde elindeki imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Türk Dünyası Ormancılık Birliği için de çalışmalar başladı

Orman yangınlarına etkili müdahale ile zararları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Karacabey, "Ayrıca önümüzdeki süreçte sadece orman yangınlarıyla ilgili değil, tüm ormancılık faaliyetlerini kapsayacak şekilde de Türk Dünyası Ormancılık Birliği kurulmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Henüz detayları netleşmedi." diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'de geçen yıl 554 noktada aynı anda orman yangını çıktığını ve 15 gün sürdüğünü hatırlatarak, ABD'de Kaliforniya'daki yangının 105 gün, Avustralya'daki yangının 240 gün sürdüğünü, milyonlarca hektar orman alanının yok olduğunu aktardı.

Karacabey, o günkü meteorolojik şartlara ve çıkan yangın sayısına bakıldığında Türkiye'nin başarılı mücadelesinin görüleceğini sözlerine ekledi.

#Avrasya Orman
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