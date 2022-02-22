Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının kapsamı belli oldu

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya karşı tutumu nedeniyle Rusya'ya hangi alanlarda yaptırımlar uygulayacağını belirledi.

Buna göre AB'nin Moskova yönetimine ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini ve ayrılıkçılarla ticareti kapsaması bekleniyor.

RUSYA'YA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından birliğe üye ülkelere yaptırım önerisi sundu.

Teklif, AB'nin söz konusu bölgelerdeki "yasa dışı faaliyetlerle" bağlantılı olduğunu düşündüğü siyasi şahsiyetlere, propagandacılara, askeri personele ve mali kuruluşlar da dahil olmak üzere 27 kişi ve kuruluşa yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

RUS VEKİLLER DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Ayrıca Donetsk ve Luhanks bölgelerini tanıma lehinde oy kullanan 351 Rus milletvekiline ve bunu öneren 11 vekile de yaptırım uygulanacak.

VETO TEDİRGİNLİĞİ

İsmini vermeyen üst düzey bir AB'li diplomat, CNN International'a yaptığı açıklamada, çoğu üye devletin yaptırımlardan yana olduğunu ancak Moskova ile uzun süredir yakın bağları olan ülkelerin veto ihtimalinin bloğu tedirgin ettiğini söyledi.

Aynı diplomat, bazı üye devletlerin yaptırımların “kademeli” uygulanması için baskı yaptığını sözlerine ekledi.